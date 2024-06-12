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США хотят ужесточить вторичные санкции за связи с Россией

FT: США расширят в 4 раза список компаний РФ, за связь с которыми введут санкции

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Andrew Harnik/AP

США на этой неделе расширят механизм вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими компаниями. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Список организаций, за сотрудничество с которыми грозят ввести санкции, вырастет почти в четыре раза — до более 4,5 тыс. В данный момент он состоит из 1200 позиций.

Этот механизм будет охватывать почти все российские компании, которые уже подверглись санкциям, даже если это было сделано по причинам, отличным от прямой поддержки военной операции на Украине, заявил источник FT.

Ограничения, в том числе, коснутся крупнейших российских банков.

Сотрудничество с этими организациями будет означать для иностранных партнеров поддержку РФ в конфликте на Украине и будет приравнено к сотрудничеству с оборонным сектором РФ.

До этого сообщалось, что 12 администрация США объявит о новых санкциях против России. Страна планирует запретить поставки в РФ полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами США, но при помощи американских технологий или оборудования.

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании могут переименоваться в России.

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