Стало известно, на сколько выросла стоимость квадратного метра в новостройках Москвы

Стоимость квадратного метра в московских новостройках за год выросла на 22%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные риелторской и консалтинговой компании «Метриум».

Согласно информации издания, стоимость одного квадратного метра квартир и апартаментов в новостройках на рынке массового сегмента столицы в мае составила 346 046 рублей. За полгода она увеличилась на 5,4%, за год — на 22,5%.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, после объявления об ограничении на проектирование жилых квартир менее 28 квадратных метров в мае объем спроса на квартиры подобного формата вырос на 19,4%.

«Квартиры менее 28 кв. м за месяц подорожали на 8,9%. По итогам мая средневзвешенная цена предложения квартир данного формата составила 437,4 тыс. руб. за 1 кв. м», — поделился Сырцов.

До этого Сырцов говорил, что рядом с пляжами в Москве сейчас продаются 8 тысяч квартир и апартаментов в 50 новостройках.

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