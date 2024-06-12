Россиянам разрешили самим продавать ипотечное жилье

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся под залогом в рамках ипотечного кредита. Документ опубликован на портале правовой информации.

До этого момента по закону гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, мог продать его только через публичные торги или аукцион. Новые изменения предоставляют возможность самостоятельно реализовать такие объекты по наиболее выгодной цене. На вырученные средства россияне смогут полностью погасить обязательства по кредитному договору или договору займа.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла, что заложенное имущество часто продавалось по недооцененной цене, что ставило граждан в трудное положение, они также были вынуждены дополнительно оплачивать услуги организаторов торгов (до 3% от стоимости имущества), исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и услуги оценщика.

Ранее в РФ продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей.