На Западе рассказали, как Украина планирует пополнять бюджет

Власти Украины планируют продать госкомпании и активы для пополнения бюджета. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, украинские власти планируют выставить на торги примерно 20 госкомпаний и активов, включая отель «Украина», огромный торговый центр в Киеве, а также несколько горнодобывающих и химических компаний.

Чиновники надеются привлечь деньги в государственный бюджет, а также инвестиции в экономику страны. В Киеве надеются, что со временем украинская экономика станет более самодостаточной.

До этого заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил о масштабном нелегальном вывозе зерна из страны в ущерб ее экономике.

По словам прокурора Максима Олефира, данные минэкономики Украины свидетельствуют, что без уплаты налогов вывозится 40% зерна. Серый вывоз осуществляется грузовиками, морским транспортом и по железной дороге.

Ранее Украина решила не продлевать контракт с «Газпромом».