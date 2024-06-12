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В РФ продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей

Выплату в 450 тысяч рублей многодетным на погашение ипотеки продлили на 7 лет

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки до 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что продление программы выплат потребует дополнительных расходов из федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 млрд рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что продление программы выплат увеличит уровень доступности жилья для многодетных семей.

До этого Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума поручил правительству запустить с 1 июля 2024 года дополнительные программы льготной семейной ипотеки.

Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах страны, для всех, кто хочет построить собственный дом. Президент подчеркнул, что это особенно важно для больших многодетных семей.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

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