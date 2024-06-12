Кремль объяснил упразднение должности спецпредставителя по торговле с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль больше не видит необходимости в такой должности, как спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Отвечая на вопрос журналиста, Песков заявил, что в Кремле не считают эту должность востребованной и целесообразной.

«Необходимость в такой должности давно пропала», — пояснил представитель Кремля.

12 июня Владимир Путин исключил из состава своей администрации должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Также он утвердил денонсацию соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года.

Ранее в НАТО задумались о создании поста спецпредставителя по Украине.