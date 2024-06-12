Новак: Россия не находится в условиях военной экономики

Российская Федерация не находится в условиях военной экономики и продолжает развиваться так, чтобы удовлетворять все существующие потребности. Об этом в интервью Al Arabiya заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Не считаю, что это военная экономика. Это экономика предложения, в которой мы развиваемся, чтобы покрыть все потребности, в том числе и социальные. Мы инвестируем в высокотехнологичные отрасли для устойчивой работы традиционных отраслей.

Добыча, переработка, экспорт — задача, поставленная президентом России, чтобы экономика страны развивалась выше среднемировых показателей. Последние три года РФ демонстрирует именно это», — заявил Новак.

12 июня спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ.

По его словам, за эти годы Россия обошла Германию и Японию, поднявшись с шестого на четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), став самой крупной экономикой Европы. В 2023 году валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 3,6%. В первом квартале этого года рост экономики составил 5,4%, добавил политик.

11 июня Всемирный банк (ВБ) улучшил прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024–2025 годах.

Ранее в Минэке рассказали, как России удалось стать четвертой экономикой мира.