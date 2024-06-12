Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море

Российская Федерация рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которая прошла в Москве, передает РИА Новости.

«Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», — сказал глава государства.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и РФ, но украинская сторона отказалась от него.

Подобная ситуация произошла с зерновой сделкой, которая была подписана 22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад хочет создать в Черном море свою военно-морскую базу.