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На Украине нелегально вывозят большую часть зерна

Замгенпрокурора Украины Вербицкий заявил о масштабном нелегальном вывозе зерна

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Efrem Lukatsky/AP

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил о масштабном нелегальном вывозе зерна из страны в ущерб ее экономике. Об этом он заявил в эфире единого информационного телемарафона.

«Большинство зерна идет нелегально — не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен», — заявил правоохранитель.

По словам прокурора Максима Олефира, данные Минэкономики Украины свидетельствуют, что без уплаты налогов вывозится 40% зерна. Серый вывоз осуществляется грузовиками, морским транспортом и по железной дороге, при этом подсчиитать его объемы крайне сложно. Отмечается, что начало расследования ситуации с уклонением агрохолдингов от налогов привело к увеличению поступлений в бюджет.

4 июня польские протестующие перекрыли КПП «Рава-Русская — Гребенное». 5 июня фермеры Польши заблокировали КПП «Медыка — Шегини» на границе с Украиной.

Ранее польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна.

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