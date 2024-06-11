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Американская компания запретила поставки своего инсулина в РФ

«Ъ»: американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в РФ

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medtronic-diabetes.ru

Американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

До запрета препарат поставляла в РФ швейцарская компания Swixx BioPharma. При этом поставки планомерно снижались с 2021 года. О прекращении поставок Росздравнадзор был уведомлен в феврале 2024 года. Сейчас на рынке еще есть упаковки с препаратом, оставшиеся после прежних поставок.

Российский производитель инсулинов «Герофарм» отметил, что компания производит препараты «Хумалога» и «Хумалога Микс 25» — «РинЛиз» и «Ринлиз Микс 25». В 2024 году производством быстрого инсулина занялась российская компания АО «Фармсинтез-Норд».

При этом мать ребенка с диабетом Мария Блохина, автор Telegram-канала T1D News, заявила, что родители детей с инсулином считают «Хумалог» эталонным инсулином быстрого действия и готовы закупать его по серым схемам, даже несмотря на увеличение цены в 10 раз ( с 1,7 тыс. до 15 тыс. рублей).

До этого в Росздравнадзоре ответили на жалобы из-за дефицита сверхбыстрого инсулина.

Ранее в ЮУрГУ разработали средство от диабета из куриных желудков.

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