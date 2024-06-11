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Стал известен прогноз роста мирового ВВП на ближайшие годы

Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2024 году

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Wikimedia Commons

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

В январе эксперты заявляли об увеличении на 2,4%. По данным ВБ, в 2025-2026 годах рост ускорится до 2,7%.

В сообщении напомнили, что эти цифры значительно ниже среднего уровня в 3,1%, зафиксированного за 10 лет до начала пандемии COVID-19.

Как считают эксперты банка, в странах с развивающейся экономикой среднегодовые темпы подъема ВВП до конца 2025 года не превысят уровня в 4%. В развитых государствах повышение экономики может быть на 1,5% в 2024 году и на 1,7% — в 2025-м.

«Похоже, что рост глобальной экономики стабилизируется», — заявил главный экономист и старший вице-президент ВБ Индермит Гилл.

До этого Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России. Эксперты ВБ ожидают, что в текущем году Россию ждет экономический рост на 2,9%, в 2025 году — на 1,4%, в 2026 году — на 1,1%.

Ранее сообщалось, что Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по ППС.

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