Мишустин объявил о начале разработки новых нацпроектов в России

Правительство РФ уже начало проработку новых национальных проектов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратсессии по действующим нацпроектам, передает РИА Новости.

«Предстоит обновить и расширить уже действующие нацпроекты, подготовить новые. Проработка эта уже началась», — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Глава правительства отметил, что после определения ключевых направлений, ответственных и объемов финансирования проработки будут представлены президенту и парламенту.

«Контуры новых инициатив, методы реализации мы обсуждали ранее. Теперь нужно закрепить лимиты бюджетных обязательств, а затем предоставить наши проработки главе государства и парламенту», — пояснил Мишустин.

В начале июня стало известно, что для предпринимателей России, Белоруссии и Узбекистана создадут единое окно поддержки. Такое соглашение было подписано в рамках ПМЭФ между корпорацией МСП совместно с фондами развития бизнеса Белоруссии и Узбекистана .

Ранее человека назвали центром всех национальных целей, обозначенных Путиным.