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В России резко снизились объемы добычи нефти в мае

Отчет ОПЕК: добыча нефти упала в РФ на 119 тыс. баррелей в сутки — до 9,182 млн

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Reuters

По данным ОПЕК, в мае среднесуточная добыча нефти в России упала на 119 тыс. баррелей и составила 9,182 млн баррелей. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на отчет организации и собственные подсчеты.

В апреле показатель составлял 9,301 млн баррелей в день. В I квартале добыча достигала 9,431 млн, в 2023 году — 9,581 млн баррелей ежесуточно.

«В ОПЕК не привели данных по объемам добычи конденсата в РФ. В апреле экспорт нефти из России и Центральной Азии снизился на 3% в годовом выражении — до 6,6 млн баррелей», — говорится в сообщении.
Поставки нефтепродуктов из региона упали более чем на 12% к марту и на 7% к апрелю 2023-го — до 2,2 млн баррелей в день.

При этом нефтегазовые доходы российского бюджета в январе-мае выросли на 73,5% в годовом выражении — до 4,95 трлн руб., ранее отчитывался Минфин.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери стран Евросоюза от сокращения поставок российского газа уже составили в текущем году €700 млрд, а к концу 2024 года вырастут до €1 трлн.

Ранее в ЕС начали обсуждение продолжения поставок газа из РФ через Украину

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