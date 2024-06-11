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ЕК переведет Украине в течение месяца почти €2 млрд

Фон дер Ляйен: ЕК переведет Украине до конца июня €1,9 млрд бюджетной помощи

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский союз выплатит Украине €1,9 млрд до конца июня текущего года в рамках финансирования по программе в €50 млрд на три года. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает ТАСС.

Кроме того, ЕС предоставит Украине дополнительные тысячу электрогенераторов и одну тысячу солнечных батарей для децентрализованной генерации электричества, чтобы обеспечить устойчивость энергосистемы страны.

Накануне представитель министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня проведет ежемесячную встречу стран, которые оказывают военную помощь Украине.

Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарли Браун присоединятся в Брюсселе к министрам обороны и генералам из почти 50 стран для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и военной поддержки Киева.

Ранее американский сенатор призвал конфисковать активы России и передать их Украине.

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