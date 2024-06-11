Названы основания пересмотра дела по иску ЦБ к владельцу Рост Банка

Арбитражный суд Московского округа счел некорректной ссылку Банка России на норму закона о расчете убытков при санации банков. Из-за этой коллизии инстанция отменила решения нижестоящих судов по рекордному иску ЦБ к бывшему владельцу Рост Банка Микаилу Шишханову и трем его топ-менеджерам на 283,9 млрд руб. Об этом пишет РБК.

Согласно мотивировочной части решения, с которой ознакомилось издание, суд усмотрел нарушение норм материального права о недопустимости обратной силы актов законодательства. Регулятор сослался на п. 5 ст. 189.23 закона «О банкротстве», вступившей в силу 8 июня 2018 года. Она определяет порядок расчета расходов на санацию как разницу между суммой, выделенной ЦБ, и возможным доходом от ее размещения по ключевой ставке.

Однако эта норма не может распространяться на случай с Рост Банком, который столкнулся с трудностями и попал на оздоровление ранее, в декабре 2014 года. Кассация сослалась на определение ВС от ноября 2023 года по аналогичному спору о Военно-промышленном банке.

По данным ЦБ, санация Рост Банка обошлась в 810,6 млрд руб., из которых 810,25 млрд руб. размещались на депозитах, 350 млн руб. направлены в капитал, а 30,55 млрд руб. получил банк «Траст» как правопреемник. На 1 октября 2017 года убыток Рост Банка оценивался в 312,2 млрд руб.

После отмены судебных актов дело пересмотрят заново. Эксперт и партнер ProLegals Елена Кравцова. отмечает, что при новом рассмотрении ЦБ может ссылаться на общие нормы ГК о возмещении убытков. Процесс может занять около 1,5 лет.

В конце мая суд признал банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

Ранее суд не признал банкротом компанию Блиновского.