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В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из России через Украину

Bloomberg: в ЕС обсуждают поставки газа из РФ через Украину в следующем году

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Vasily Fedosenko/Reuters

Страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с Российской Федерацией в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Они утверждают, что представители европейского правительства и компании в текущий момент ведут переговоры с украинскими коллегами о том, как обеспечить подачу газа в следующем году.

Собеседники Bloomberg подчеркивают, что один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы компании ЕС покупали газ в Азербайджане и перекачивали его в Европу через российские трубопроводы.

В публикации отмечается, что такая договоренность «позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа».

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери стран Евросоюза от сокращения поставок российского газа уже составили в текущем году €700 млрд, а к концу 2024 года вырастут до €1 трлн.

По словам Дмитриева, подобные убытки связаны не только с более высокими ценами на сжиженный природный газ и необходимостью инвестиций в СПГ-инфраструктуру, но также с серьезными индустриальными потерями европейских стран.

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