Мишустин рассказал, когда возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительство России примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России насчитывается свыше 7,8 млн работающих пенсионеров, которые обладают солидным опытом и навыками, они востребованы на рынке.

Мишустин добавил, что необходимо создать условия, чтобы такие люди могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов.

7 июня президент России Владимир Путин поручил «Единой России» и правительству подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его необходимо принять в весеннюю сессию, заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства уточнил, что речь об уровне заработной платы работающих пенсионеров.

По его словам, сегодня у страны есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса в интересах людей.

Ранее Голикова оценила возможность Соцфонда индексировать пенсии работающим.