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Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в России

Мишустин: минимальный размер МРОТ с 2025 года составит 22 тысячи рублей

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда и таким образом со следующего года вырастет на 15% — до 22 тыс. рублей в месяц. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

«То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тыс. рублей в месяц... А к 2030 году — не менее 35 тыс. рублей в месяц», — уточнил председатель правительства.

7 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что МРОТ в РФ к 2030 году должен составить не менее 35 тысяч рублей.

В начале мая глава государства поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

До этого в Совете межрегионального профсоюза работников образования призвали поднять зарплату педагогов до уровня двух минимальных размеров оплату труда за ставку. По словам одного из участников совета, сегодня в половине регионов зарплата учителей ниже прожиточного минимума.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.

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