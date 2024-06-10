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В России назвали новый ценовой порог для импортного вина

Стоимость вина из недружественных стран составит не менее ₽1250 за бутылку

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Depositphotos

В России усомнились в способности вин из «дружественных» стран вроде Аргентины, Чили и ЮАР полностью заменить импорт из Европы. Об этом РБК рассказал глава крупного российского алкогольного дистрибьютора Simple Group Макс Каширин.

По его словам, им просто не хватит объемов, к тому же логистика оттуда сложнее, а цены выше.

Каширин отметил дефицит «единой консолидирующей силы», которая могла бы выстроить грамотное регулирование всей алкогольной отрасли в России с учетом интересов разных игроков. Сейчас каждый отвечает только за свой сегмент — водочники, пивовары, виноделы, импортеры.

Цены на вино в России продолжат расти, предупредил бизнесмен. Он назвал реалистичным свой прошлогодний прогноз, что вина дешевле 700 рублей через год исчезнут с полок. С учетом новых акцизов и заградительных пошлин нижний порог по винам из недружественных стран составит уже 1250-1350 руб., а по «дружественным» — около 1000-1100 руб.

При этом Каширин выступил против разрыва всех связей с европейскими виноделами из-за политики. По его мнению, вино - «цивилизационный продукт», способствующий связям между народами.

Simple Group активно развивает портфель крепкого алкоголя, в том числе собственных торговых марок вроде новой линейки джина Hoppers. Компания заинтересована в покупке винодельческих хозяйств на Кубани для увеличения присутствия на рынке российского вина.

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