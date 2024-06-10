Минфин отчитался о сокращении дефицита бюджета

Дефицит федерального бюджета России по итогам января-мая 2024 года составил 983 млрд руб., или 0,5% прогнозного ВВП. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Эти данные отражают эффективное исполнение бюджета в рамках параметров структурного дефицита, установленных законом, отметили в Минфине.

Доходы бюджета за пять месяцев выросли на 45,5% в годовом выражении до 14,29 трлн руб., в то время как расходы увеличились на 18,9%, достигнув 15,27 трлн. Минфин обеспечивает финансирование программ развития и формирует перспективный план на 2025-2030 гг. в рамках реализации послания президента.

В министерстве подчеркнули, что закладываемые параметры доходов и обязательств бюджета обеспечат первичный структурный баланс с 2025 года согласно бюджетному правилу. Это будет сдерживать инфляционные процессы и укрепит макроэкономическую стабильность России в среднесрочной перспективе.

До этого в Минэке раскрыли планы масштабных трат из ФНБ в 2024 году.

Ранее Минфин отчитался о резком росте ненефтегазовых доходов бюджета.