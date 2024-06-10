США оценили ситуацию с выделением Украине $50 млрд кредитной помощи

Администрация президента США Джо Байдена намерена подготовить соглашение о выделении Украине $50 млрд с использованием прибыли от замороженных активов России к саммиту «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Саммит G7 пройдет с 13 по 15 июня в Апулии — в области на юго-востоке Италии. По данным телеканала, страны объединения еще не пришли к единому мнению по условиям предоставления помощи Украине.

Собеседники канала сообщили, что трудное положение Украины напрямую влияет на необходимость предоставления ей финансовых средств. Несмотря на то, что детали плана окончательно еще не согласованы, все страны G7 видят срочную потребность Киева в получении средств.

Американские чиновники также считают, что согласие стран G7 по этому вопросу послало бы России сигнал, что она не сможет просто переждать период последовательной поддержки украинского государства со стороны Соединенных Штатов и союзников.

Совет Евросоюза 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов российского ЦБ будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления страны. Кроме того, даже в случае снятия санкций ЕС не отдаст России доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.