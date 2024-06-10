Российские блогеры начали скупать элитное жилье

Российские блогеры стали активнее покупать элитное жилье — в 2024 году число таких сделок выросло. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«В последние годы у крупнейших блогеров выросли доходы. Это медийные личности, которые твердо решили связать себя с отечественной аудиторией и исправно платят налоги, поэтому не испытывают проблем с законом. Очевиден прирост активности со стороны этой аудитории, хотя такие сделки пока остаются единичными на фоне рынка в целом, ведь все-таки чаще элитные квартиры и апартаменты покупают бизнесмены, топ-менеджеры, крупные государственные деятели», — отметила Раджабова.

Она добавила, что на фоне текущей геополитической обстановки блогеры реже выставляют напоказ свою «сытую жизнь». Эксперт уточнила, что остальные клиенты элитного рынка двойственно относятся к потенциальным соседям-блогерам: с одной стороны, с их помощью проще решать сложности с управляющими компаниями, которые периодически возникают даже в элитном сегменте, а с другой — не всем собственникам приятен создаваемый медийными персонами общественный резонанс.

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