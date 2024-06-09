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Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам

Reuters: Байден и Макрон договорились о передаче доходов от активов РФ Киеву

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Patrick Semansky/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

«Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — сказано в сообщении.

8 мая Байден и Эммануэль Макрон поддержали использование Киевом прибыли от российских активов.

До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

27 мая вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что страна не будет передавать Украине замороженные российские активы.

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.

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