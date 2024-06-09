Доля рубля в расчетах РФ с Европой достигла рекорда

Доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Рекордного показателя удалось достичь к марту. К этому времени доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%. Еще 13% от торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств.

До этого сообщалось, что компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Индии, подписала годовой контракт с российской компанией на покупку не менее 3 млн баррелей нефти в месяц за рубли.

Незадолго вице-премьер Александр Новак сообщил, что по результатам 2023 года более 90% расчетов России с КНР происходит в нацвалютах — это рубли и китайские юани.

Ранее сообщалось, что в Египте обсуждают вопрос увеличения роли российского рубля в расчетах.