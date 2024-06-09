Российский экспорт в США вырос почти на 40%

Россия и США в апреле 2024 года нарастили торговлю на 20% в годовом выражении, показатель достиг $332 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни Штатов.

Отмечается, что экспорт РФ в США увеличился до $298 млн (+37%). Соединенные Штаты стали активнее закупать удобрения и платину: поставки выросли в 1,6 и в 32 раза соответственно ($164 млн и $94,2 млн). Кроме того, США за год закупили в три раза больше комплектующих турбореактивных двигателей ($10,1 млн).

При этом американский экспорт сократился почти на половину — до $34 млн. Отмечается рост поставок пищевых продуктов — в два раза, до $6,7 млн. Также Штаты поставляют в РФ вакцины, медицинские приборы, рентгены и реагенты.

В июне заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил об обсуждении введения полного запрета на российский экспорт в Белом доме. Он назвал идею «не блестящей», но логичной, ведь Москва трансформирует свою экономику в военную.

Ранее экономический обозреватель Никита Комаров раскрыл, как отразится на экономике РФ полное торговое эмбарго США.