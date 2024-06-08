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Франция и США поддержали передачу Украине прибыли от российских активов

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Об этом говорится в заявлении двух лидеров стран после визита американского президента в Париж на сайте Белого Дома.

«Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и «Большой семерки» по получению чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в документе.

Также главы двух государств выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия России из Ирана и Северной Кореи и других стран. Также он отметили закупку Россией китайских «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства».

До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

Ранее Евросоюз утвердил новый санкционный режим против России.

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