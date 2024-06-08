МВФ предостерег США от увеличения бюджетной нагрузки

Международный валютный фонд предостерег США от наращивания бюджетных расходов и долгового бремени. Об этом пишет Financial Times.

Первый заместитель главы МВФ Гита Гопинатх заявила, что сильный рост крупнейшей экономики мира дает Вашингтону «достаточные» возможности для сокращения дефицита.

«Что касается США, мы видим достаточно оснований для сокращения размера бюджетного дефицита, учитывая силу американской экономики», — сказала Гопинатх.

По ее словам, странам с развитой экономикой пора «инвестировать в бюджетную консолидацию» и снизить долговое бремя до допандемического уровня.

Фонд призвал страны избегать «финансирования всех расходов за счет заимствований». В апрельском докладе МВФ прогнозировал, что в 2024 году дефицит бюджета США составит 7,1% ВВП — более чем втрое выше среднего показателя по развитым странам в 2%.

Гопинатх похвалила бюджетные реформы в еврозоне, но подчеркнула важность их реализации. Она также указала на необходимость реформ пенсионных систем и здравоохранения из-за старения населения.

Замглавы МВФ поддержала планы администрации Байдена повысить налоги для богатых американцев.

«Мы видим основания для более прогрессивного налогообложения в нескольких странах», — отметила она.

До этого экономист назвал одно из существенных преимуществ России.

Ранее Путин назвал сумму, которую США задолжали мировой экономике.