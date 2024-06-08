Стало известно, сколько соглашений заключено на ПМЭФ

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено более 980 соглашений на 6,4 триллиона рублей. Его слова приводит ТАСС.

Кобяков подчеркнул, что говорит лишь о соглашениях, которые не являются коммерческой тайной. Всего за четыре дня, по его словам, в мероприятиях форума участвовали 21,3 тысячи человек из 139 стран мира.

До этого президент России Владимир Путин пригласил представителей Китая на Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в сентябре текущего года. По словам президента РФ, на ВЭФ китайские партнеры смогут обсудить с российскими коллегами перспективы сотрудничества, в том числе на территориях с льготами для внешних инвесторов.

Ранее США уличили в рекламе ПМЭФ.