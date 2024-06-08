Стало известно, сколько контрацептивов в РФ контрафактные

Около 30% презервативов, реализуемых на российском рынке, являются контрафактной продукцией. Об этом заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин в интервью ТАСС на ПМЭФ.

«То, что мы слышим от бизнеса по этой категории товаров, — порядка 30% нелегального оборота», — отметил он.

Дубин пояснил, что изготовить презервативы несложно, поэтому некоторые недобросовестные производители подделывают этот товар и реализуют его незаконно.

В связи с высоким уровнем контрафакта презервативы будут включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

«С 1 сентября стартует эксперимент по маркировке 10 новых видов медизделий, включая презервативы. Он продлится до 31 августа 2025 года», — сообщил Дубин.

Он добавил, что барьер для входа на рынок производителей презервативов достаточно низкий, поэтому подделать их нетрудно. По итогам пилотного проекта правительство решит, вводить ли обязательную маркировку презервативов на постоянной основе.

До этого россиянам рассказали о новом виде мошенничества с документами.

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