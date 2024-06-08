Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько контрацептивов в РФ контрафактные

ЦРПТ: каждый третий презерватив в России — контрафактный

close
100%
Depositphotos

Около 30% презервативов, реализуемых на российском рынке, являются контрафактной продукцией. Об этом заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин в интервью ТАСС на ПМЭФ.

«То, что мы слышим от бизнеса по этой категории товаров, — порядка 30% нелегального оборота», — отметил он.

Дубин пояснил, что изготовить презервативы несложно, поэтому некоторые недобросовестные производители подделывают этот товар и реализуют его незаконно.

В связи с высоким уровнем контрафакта презервативы будут включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

«С 1 сентября стартует эксперимент по маркировке 10 новых видов медизделий, включая презервативы. Он продлится до 31 августа 2025 года», — сообщил Дубин.

Он добавил, что барьер для входа на рынок производителей презервативов достаточно низкий, поэтому подделать их нетрудно. По итогам пилотного проекта правительство решит, вводить ли обязательную маркировку презервативов на постоянной основе.

До этого россиянам рассказали о новом виде мошенничества с документами.

Ранее в России столкнулись с нехваткой деталей для грузовиков.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами