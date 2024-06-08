Глава «Роснефти» рассказал о вызовах, стоящих перед нефтяной отраслью России

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что высокая налоговая нагрузка и запретительные процентные оказывают влияние на работу нефтяной отрасли России

Он считает, что с точки зрения ресурсной базы и технологий нефтяная отрасль страны самодостаточна. По его мнению, она способна решать стоящие перед ней задачи.

Сечин также рассказал о характеризующих факторах, в которое работает экономическая среда. К их числу глава «Роснефти» отнес добровольные ограничения добычи в рамках Соглашения ОПЕК+, а также растущее санкционное давление, в том числе установленный странами Запада потолок цен на российскую нефть, запрет на использование западной финансовой системы и логистические барьеры.

При этом он уточнил, что на работу отрасли в России влияют и внутренние факторы, к которым он отнес высокую налоговую нагрузку.

«Отрасль формирует более 12 триллионов рублей доходной части бюджета при налоговой нагрузке в среднем 75% от финансового результата», — отметил Сечин.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на запретительные процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке.

«Несмотря на рекордные 103 триллиона рублей ликвидности, находящиеся в периметре российской банковской системы, отрасль лишена возможности привлечения финансирования», — заявил он.

По его словам, высокая эффективность депозитов со ставкой 18-19% дестимулирует инвестиционные процессы в реальной экономике, необходимые для устойчивого развития.