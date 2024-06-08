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Глава «Роснефти» отметил растущую роль дружественных валют в мировой торговле

Сечин назвал торговлю в нацвалютах необходимой для экспорта нефти из России

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Depositphotos

Для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, использование своп-линий, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями, сказал главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

«В этом направлении уже достигнут существенный прогресс: за последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%», — отметил он.

Сечин отметил растущую роль дружественных валют в мировой торговле — например, успехи Китая в использовании юаня. Так, в сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT, заявил он.

По его мнению, показательна и динамика российско-китайских взаиморасчетов. «Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых по итогам 2023 года превысила 90%», — сказал глава «Роснефти».

Ранее Игорь Сечин назвал развивающиеся страны основными драйверами потребления нефти.

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