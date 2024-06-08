Сечин оценил электрификацию транспорта ряда городов мира в $0,5 трлн

Полная электрификация транспорта в ряде мегаполисов мира может превышать более $0,5 трлн 0,5 трлн, заявил на Петербургском международном экономическом форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, которого цитирует пресс-служба компании.

Выступая с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» на Энергетической панели, глава компании отметил, что «внедрение технологий в рамках энергоперехода требует огромных инвестиций».

Глава «Роснефти» сообщил, что стоимость перехода на электротранспорт крупных мегаполисов исчисляется десятками миллиардов долларов.

«По нашей оценке, электрификация транспорта в таких городах, как Сан-Паулу, Мумбай, Нью-Йорк, Лондон, Йоханнесбург и Шанхай, может стоить более полутриллиона долларов», — рассказал Игорь Сечин.

Также он заметил, что на пути к углеродной нейтральности уже к 2030 году потребуется увеличить производство меди почти в 1,5 раза, никеля и кобальта — в 2 раза, а лития — более чем в 4 раза. Это может еще больше увеличить нагрузку на землю, воду и ресурсы в развивающихся странах, в которых расположена большая часть залежей полезных ископаемых, критически важных для «зеленого» перехода.

Отдельно Игорь Сечин отметил медь, потребление которой без учета «зеленой повестки» превысит 900 млн тонн к 2050 году.

«Помимо этого, для электрификации мирового автопарка (не считая других целей энергоперехода) понадобится еще 500 млн тонн», — добавил он.

Таким образом, по словам главы «Роснефти», совокупное потребление меди к 2050 году может вдвое превысить весь объем этого металла, добытый за всю предыдущую историю человечества.

Эта величина также на 60% превышает все извлекаемые запасы, имеющиеся на сегодняшний день, уточнил Сечин.

Он полагает, что на первом этапе проблему выбросов нужно решать путем повышения эффективности производства энергии, а не вытеснения традиционных источников энергии альтернативными.