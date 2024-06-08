В российских магазинах появятся продукты и вино из Республики Сербской

Продукты и вино из Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) могут появиться в магазинах России в скором времени по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил в интервью ТАСС президент республики Милорад Додик.

По его словам, в этом вопросе есть очень много заинтересованных сторон. Представители специализированных учреждений работают в настоящее время над этим. Между компаниями происходит обмен, и компании сотрудничают, власти продолжат поддерживать эти усилия, рассказал Додик.

Накануне Додик заявил, что Республика Сербская планирует отделиться от Боснии и Герцеговины. По его словам, предстоит определить дату референдума. 23 мая в Республике Сербской заявили о подготовке в течение 30 дней документа о мирном разграничении БиГ.

Ранее Путин и Додик встретились на ПМЭФ.