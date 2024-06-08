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Игорь Сечин заявил о попытках США сохранить технологическую гегемонию

Глава «Роснефти» Сечин: США создают барьеры для распространения технологий

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Усилия США по поддержанию собственной технологической гегемонии дорого обходятся и их союзникам, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

Глава «Роснефти» отметил, что попытки доминирования в глобальной энергетике, усилия США по поддержанию своего технологического превосходства дорого обходятся их союзникам.

«Ориентировочная стоимость отказа от китайских компонентов при развертывании сети 5G только в Великобритании превышает $5 млрд. Для Германии эта цифра намного выше», — заявил Игорь Сечин.

Речь идет о введении США заградительных пошлин на товары и оборудование в сфере возобновляемой энергии из Китая, являющегося мировым лидером в этой области.

«При этом, как справедливо отметил МИД КНР, с точки зрения США, предоставляемые ими субсидии являются «важнейшими промышленными инвестициями», а субсидии других стран — «вызывающей тревогу недобросовестной конкуренцией», — добавил глава компании.

По его мнению, использование запрета на доступ технологий — это еще один санкционный барьер.

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ПМЭФ-2024
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