Глава «Роснефти» считает причиной отказа от доллара его использование как оружия

Одной из ключевых причин начала постепенной дедолларизации архитектуры мировых финансов стало использование доллара в качестве инструмента недобросовестной конкуренции, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума.

По его словам, финансовая система США является активным инструментом недобросовестной конкуренции. Ограничения финансового характера распространяются на весь мир, так как американская финансовая система является основой мировой финансовой инфраструктуры. Она используется как один из инструментов незаконного воздействия, нарушая основы Бреттон-Вудской валютной системы, в которой доллар должен играть роль мировой резервной валюты и основного платежного средства.

«В последние годы использование доллара в качестве экономического оружия и неконтролируемый рост государственного долга США запустили процесс дедолларизации», — рассказал Сечин.

Он напомнил, что с 2001 года доля доллара в международных золотовалютных резервах снизилась с 71% до 58%. Кризис доверия к доллару как резервной валюте, отметил Сечин, приводит к тому, что центральные банки развивающихся стран отдают предпочтение другим защитным активам, в том числе золоту, доля которого в золотовалютных резервах за последние десять лет практически удвоилась. Одновременно с этим за последние 15 лет доля развивающихся стран среди иностранных держателей гособлигаций США снизилась с 51% до 28%.

Одним из факторов подрыва доверия к доллару, по словам Сечина, является неконтролируемый рост госдолга США, который переносит проблемы из финансового сектора на энергорынок и весь остальной мир.

«В течение последних 20 лет США агрессивно использовали особый статус доллара для финансирования масштабных заимствований. В результате такой политики, в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Для борьбы с пузырем ликвидности Федеральная резервная система США была вынуждена в рекордные сроки повысить процентные ставки с околонулевого уровня до 5,5%», — пояснил главный исполнительный директор «Роснефти».

Глава «Роснефти» отметил, что на сегодняшний день не наблюдается никаких реальных шагов по ограничению роста госдолга, напротив, США продолжают наращивать его рекордными темпами — на 1 трлн долларов каждые 100 дней. «Процентные платежи по госдолгу уже превысили 1 трлн долларов, что выше госрасходов на оборону и здравоохранение. В прошлом году суммарные обязательства США по социальному страхованию и здравоохранению превысили 250 трлн долларов, из которых более 70 трлн не обеспечены будущими доходами. В условиях высоких ставок бюджетный дефицит США уже составляет 9% ВВП, что в четыре раза выше среднего уровня за последние восемьдесят лет», — констатировал Сечин.

Ранее глава «Роснефти» заявил, что Европа стала беднее и столкнулась с новой реальностью.