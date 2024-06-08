Глава «Роснефти» считает, что Европа столкнулась с новой реальностью

Впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее, констатировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума.

По словам Сечина, несмотря на государственные субсидии, с 2021 по 2023 год цены на газ для потребителей в Евросоюзе увеличились почти вдвое, что вынудило «европейские домохозяйства сокращать потребление газа в беспрецедентных масштабах».

«В результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20% и продолжил падение в этом году. В результате этого, впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее», — заявил глава «Роснефти».

Возросшие расходы на газ повлияли и на прибыль энергоемких отраслей, в том числе на производства стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. «В результате производственная активность Еврозоны снижается, начиная с середины 2022 года», — сказал Игорь Сечин.

По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста.

«Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии – на кладбище», — добавил он.

Глава «Роснефти» отметил, что Европа отстает от США в экономическом росте и по уровню среднего дохода на душу населения. По данным МВФ, за последние 15 лет экономика Евросоюза выросла всего на 13% в сравнении с аналогичным показателем США на уровне 85%. При этом средний доход на душу населения стран Евросоюза упал к большинству североамериканских штатов, и сейчас он на 52% ниже, чем в среднем по США, сказал Сечин. «Если этот тренд продолжится, то уже к 2035 году разрыв в ВВП на душу населения между США и ЕС будет пятикратным, то есть таким же, как между Японией и Эквадором сегодня», — подытожил он.

Ранее Игорь Сечин рассказал о «фантомных баррелях» на рынке нефти.