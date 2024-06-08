Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Роснефти» считает, что Европа столкнулась с новой реальностью

Игорь Сечин: самое низкое потребление энергии — на кладбище

close
100%
Matt Dunham/AP

Впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее, констатировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума.

По словам Сечина, несмотря на государственные субсидии, с 2021 по 2023 год цены на газ для потребителей в Евросоюзе увеличились почти вдвое, что вынудило «европейские домохозяйства сокращать потребление газа в беспрецедентных масштабах».

«В результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20% и продолжил падение в этом году. В результате этого, впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее», — заявил глава «Роснефти».

Возросшие расходы на газ повлияли и на прибыль энергоемких отраслей, в том числе на производства стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. «В результате производственная активность Еврозоны снижается, начиная с середины 2022 года», — сказал Игорь Сечин.

По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста.

«Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии – на кладбище», — добавил он.

Глава «Роснефти» отметил, что Европа отстает от США в экономическом росте и по уровню среднего дохода на душу населения. По данным МВФ, за последние 15 лет экономика Евросоюза выросла всего на 13% в сравнении с аналогичным показателем США на уровне 85%. При этом средний доход на душу населения стран Евросоюза упал к большинству североамериканских штатов, и сейчас он на 52% ниже, чем в среднем по США, сказал Сечин. «Если этот тренд продолжится, то уже к 2035 году разрыв в ВВП на душу населения между США и ЕС будет пятикратным, то есть таким же, как между Японией и Эквадором сегодня», — подытожил он.

Ранее Игорь Сечин рассказал о «фантомных баррелях» на рынке нефти.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами