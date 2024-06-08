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Костин не разделил опасений ЦБ по перегреву экономики России

Костин не увидел серьезного перегрева экономики в РФ из-за расходов на оборону

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с заявлениями Банка России о сильном перегреве российской экономики. Свою позицию он объяснил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

По оценке Костина, высокая инфляция обусловлена увеличением государственных расходов на оборону и другие непроизводственные сферы, которые не компенсируются ростом выпуска товаров и услуг.

«Большие государственные расходы, которые не покрываются произведенной продукцией, влияют на экономику», — отметил он.

Глава ВТБ подчеркнул, что не критикует политику Центробанка, но сам придерживался бы более мягкого денежно-кредитного курса.

«Я считаю, что инфляция 7-8% — нормально», — заявил Костин.

По его словам, несмотря на жалобы бизнеса на высокие ставки, кредитование в России продолжает расти высокими темпами – около 20% в годовом выражении за первый квартал.

Руководитель ВТБ не согласился с утверждением, что российская экономика сильно перегрета. По его мнению, перегрев не является существенной проблемой.

«Я понимаю Центробанк, который опасается всплеска инфляции. Это плохо для экономики», — добавил Костин.

До этого стало известно, что бизнес может лишиться права обращаться в госструктуры на бумаге

Ранее Центробанк допустил существенное повышение ключевой ставки в июле.

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