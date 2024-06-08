Костин не разделил опасений ЦБ по перегреву экономики России

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с заявлениями Банка России о сильном перегреве российской экономики. Свою позицию он объяснил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
По оценке Костина, высокая инфляция обусловлена увеличением государственных расходов на оборону и другие непроизводственные сферы, которые не компенсируются ростом выпуска товаров и услуг.
«Большие государственные расходы, которые не покрываются произведенной продукцией, влияют на экономику», — отметил он.
Глава ВТБ подчеркнул, что не критикует политику Центробанка, но сам придерживался бы более мягкого денежно-кредитного курса.
«Я считаю, что инфляция 7-8% — нормально», — заявил Костин.
По его словам, несмотря на жалобы бизнеса на высокие ставки, кредитование в России продолжает расти высокими темпами – около 20% в годовом выражении за первый квартал.
Руководитель ВТБ не согласился с утверждением, что российская экономика сильно перегрета. По его мнению, перегрев не является существенной проблемой.
«Я понимаю Центробанк, который опасается всплеска инфляции. Это плохо для экономики», — добавил Костин.
До этого стало известно, что бизнес может лишиться права обращаться в госструктуры на бумаге
Ранее Центробанк допустил существенное повышение ключевой ставки в июле.