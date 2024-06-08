Бизнес может лишится права обращаться в госструктуры на бумаге

Минцифры России обсуждает возможность с 2025 года полностью перевести взаимодействие бизнеса с государственными структурами в электронный формат. Об этой инициативе заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Мы прорабатываем инициативу с определенной даты следующего года запретить обращения бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством», — сообщил министр.

По его словам, на сегодняшний день 20% входящих в Минцифры документов поступает на бумажных носителях, и речь идет именно об обращениях представителей бизнеса.

Шадаев не уточнил, какие меры понадобится принять для реализации задуманного. Очевидно, переход на полный электронный документооборот потребует доработки соответствующего законодательства и развития цифровой инфраструктуры. Вероятно, предполагается создание единого окна для приема обращений предпринимателей в адрес госорганов.

До этого в ЦБ облегчили валютный контроль для компаний-экспортеров.

Ранее Центробанк допустил существенное повышение ключевой ставки в июле.