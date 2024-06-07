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ВТБ поддержит работников железных дорог

Сотрудникам РЖД предложат банковские карты с индивидуальным дизайном

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Shutterstock/VLADJ55

ВТБ и Российские железные дороги в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о создании дополнительных привлекательных условий для работников железной дороги в части банковского обслуживания, сообщает пресс-служба банка.

«ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов», — прокомментировал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Целью соглашения заявлена дополнительная поддержка работников РЖД за счет возможностей банка. В частности, ВТБ намерен реализовать для компании индивидуальный пакет услуг, включающий выпуск зарплатной карты с индивидуальным дизайном и набором специальных условий, а также предложить специальный тариф «ВТБ Мобайл» для работников РЖД.

Кроме того, банк планирует оказать поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга. В рамках развития офисной сети ВТБ рассчитывает открыть на площадях партнера удаленные точки обслуживания, что позволит сотрудникам предприятия получать консультации по услугам и продуктам ВТБ в непосредственной близости от своего рабочего места.

«Мы как крупнейший работодатель в стране постоянно ищем пути улучшения условий работы наших сотрудников. Партнерство с ВТБ – это важный шаг в этом направлении. Уже полмиллиона наших работников пользуются услугами банка, включая зарплатные проекты, ипотеку и другие индивидуальные услуги. Уверен, что наше сотрудничество с ВТБ принесет работникам компании еще больше преимуществ», — отметил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

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