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«Роснефть» планирует провести цифровизацию всех сегментов производственной деятельности

«Роснефть» и «1C» усилят сотрудничество в области IT

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«Роснефть» и «1C» усилят сотрудничество в области информационных технологий. Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Предполагается, что соглашение даст толчок развитию партнерских отношений между сторонами и будет способствовать разработке технологических решений для цифровизации всех сегментов производственной деятельности «Роснефти».

Кроме того, в документе определены основные направления взаимодействия в области разработки, внедрения и продвижения программных решений на платформе «1С:Предприятие 8». Основой станут бизнес-приложения, а также производственные, метрологические и управленческие продукты.

Напомним, «Роснефть» на протяжении многих лет развивает и масштабирует информационные системы на основе «1С». В частности, автоматизированы процессы розничных продаж нефтепродуктов, управления персоналом, промышленной безопасности и охраны труда, финансово-хозяйственной деятельности.

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ПМЭФ-2024
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