Набиуллина рассказала о темпах роста экономики в России

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор фиксирует в последние месяцы паузу в снижении уровня инфляции и сохранение высоких темпов роста экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что выросла вероятность сценариев, в которых потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. Это необходимо, чтобы придать новый импульс дезинфляции, отметила Набиуллина.

По ее словам, регулятор прогнозирует уменьшение перегрева экономики во втором квартале 2024 года.

До этого руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что инфляция в России во втором полугодии 2024 года замедлиться.

По словам Силуанова, сейчас правительство рассматривает налоговые предложения, которые дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее.

6 июня министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что министерство финансов планирует продать изъятые в доход государства активы. Министр отметил, что эти средства находятся в казне.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.