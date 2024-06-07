В Минфине РФ оценили идею Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам

Российское руководство на данный момент имеет необходимые ресурсы для индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов, слова которого передает ТАСС.

Глава профильного ведомства отметил, что Социальный фонд РФ имеет необходимые средства для реализации данной инициативы. Более того, министерство финансов всегда поддерживало идею ввести единый подход к индексации выплат работающим и неработающим пенсионерам. Однако в последние несколько лет у государства не было денег, чтобы воплотить ее в жизнь.

«Сейчас ресурсы в Социальном фонде есть, он может выделить средства, чтобы и работающие пенсионеры имели возможность индексировать свои пенсии точно так же, как и неработающие», — подчеркнул Силуанов.

7 июня президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе мероприятия он предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

По словам главы государства, в настоящее время в стране есть ресурсы для реализации упомянутой инициативы. В связи с этим российский лидер призвал Государственную думу РФ уже в эту сессию принять соответствующий законопроект.

Ранее россиянам рассказали, какая периодичность индексации пенсий считается справедливой.