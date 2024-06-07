«Роснефть» и ИТМО займутся развитием наукоемких цифровых проектов

«Роснефть» и Национальный исследовательский университет ИТМО займутся совместным развитием наукоемких цифровых проектов. Соглашение об этом было озвучено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предполагает совместную разработку конкурентоспособных технологий, а также проведение научных исследований в области инфохимии, цифрового моделирования, применения методов информатики для решения химических проблем, электрохимии и роботизации для нужд нефтегазовой промышленности.

Кроме того, документ предусматривает привлечение студентов, аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава университета ИТМО к научным исследованиям «Роснефти».

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.