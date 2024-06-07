Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» и ИТМО займутся развитием наукоемких цифровых проектов

«Роснефть» привлечет студентов ИТМО к научным исследованиям компании

close
100%
Shutterstock

«Роснефть» и Национальный исследовательский университет ИТМО займутся совместным развитием наукоемких цифровых проектов. Соглашение об этом было озвучено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предполагает совместную разработку конкурентоспособных технологий, а также проведение научных исследований в области инфохимии, цифрового моделирования, применения методов информатики для решения химических проблем, электрохимии и роботизации для нужд нефтегазовой промышленности.

Кроме того, документ предусматривает привлечение студентов, аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава университета ИТМО к научным исследованиям «Роснефти».

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами