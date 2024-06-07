Альфа-Банк профинансировал покупку участка под новый объект в Москва-Сити

Альфа-Банк и группа компаний «Страна Девелопмент» подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о развитии долгосрочных, равноправных и взаимовыгодных финансово-экономических отношений. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Среди приоритетных целей сотрудничества — повышение эффективности взаимодействия в части внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития и модернизация финансовых процессов девелоперской группы.

По словам руководителя ГК «Страна Девелопмент» Александра Гайдукова, подписанное соглашение закрепляет стремление сторон к дальнейшей совместной работе.

Он сообщил, что Альфа-Банк уже предоставил финансирование с общим лимитом до 21,5 млрд рублей на покупку участка для строительства столичного «Сити-2», который будет возводиться рядом с уже сформированной высотной застройкой Сити-1 (Москва-Сити).

«Сити-2» будет представлять собой кварталы из невысоких урбан-блоков по 4-7 этажей с озелененными дворами и кровлями. Над урбан-блоками будут возвышаться небоскребы разной высоты и архитектуры. Сердцем квартала станет искусственный пруд с набережной.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков отметил, что инфраструктурные проекты такого масштаба, влияющие на развитие всей отрасли, имеют для банка огромное значение.

«Мы готовы оказывать финансовую поддержку и развивать отрасль. Подписания соглашения на главном экономическом форуме — очередное доказательство наших больших совместных планов», — заявил Воейков.