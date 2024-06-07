«Роснефть» расширит программу сохранения биоразнообразия

«Роснефть» и министерство природных ресурсов и экологии РФ продолжат научно-исследовательские работы в Арктическом регионе. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как уточнили в компании, данное соглашение является продолжением большой корпоративной программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия. Так, с 2020 по 2023 год в рамках нацпроекта «Экология» «Роснефть» успешно реализовала проект по изучению и мониторингу видов-биоиндикаторов арктических экосистем, среди которых белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка.

Кроме того, соглашение предполагает, что в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в период 2024-2027 гг. «Роснефть» и Минприроды планируют проведение научно-исследовательских работ.

Например, уже запланированы изучение белого медведя и среды его обитания, а также популяции дикого северного оленя и ценных видов биоресурсов реки Енисей. Также ученые и специалисты оценят состояние водно-болотных угодий, которые имеют международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц и находятся под защитой Рамсарской конвенции.