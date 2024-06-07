Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» расширит программу сохранения биоразнообразия

«Роснефть» и Минприроды продолжат проведение научно-исследовательских работ

close
100%
Greenworks

«Роснефть» и министерство природных ресурсов и экологии РФ продолжат научно-исследовательские работы в Арктическом регионе. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как уточнили в компании, данное соглашение является продолжением большой корпоративной программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия. Так, с 2020 по 2023 год в рамках нацпроекта «Экология» «Роснефть» успешно реализовала проект по изучению и мониторингу видов-биоиндикаторов арктических экосистем, среди которых белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка.

Кроме того, соглашение предполагает, что в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в период 2024-2027 гг. «Роснефть» и Минприроды планируют проведение научно-исследовательских работ.

Например, уже запланированы изучение белого медведя и среды его обитания, а также популяции дикого северного оленя и ценных видов биоресурсов реки Енисей. Также ученые и специалисты оценят состояние водно-болотных угодий, которые имеют международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц и находятся под защитой Рамсарской конвенции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами