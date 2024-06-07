«Роснефть» договорилась о сотрудничестве с правительством Ленинградской области

«Роснефть» и правительство Ленинградской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности, а также реализации инновационных и инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения «Роснефть» будет также развивать дорожное и транспортное хозяйство.

Кроме того, «Роснефть» расширит взаимодействие на рынке газомоторного топлива и в сфере авиатопливообеспечения.

Также стороны будут взаимодействовать в области импортозамещения и локализации техники и технологий.