Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» договорилась о сотрудничестве с правительством Ленинградской области

«Роснефть» будет развивать транспортное хозяйство в Ленинградской области

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

«Роснефть» и правительство Ленинградской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности, а также реализации инновационных и инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения «Роснефть» будет также развивать дорожное и транспортное хозяйство.

Кроме того, «Роснефть» расширит взаимодействие на рынке газомоторного топлива и в сфере авиатопливообеспечения.

Также стороны будут взаимодействовать в области импортозамещения и локализации техники и технологий.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами