«Роснефть» договорилась о сотрудничестве с правительством Ямала

«Роснефть» займется реализацией промышленных, финансовых и социальных программ в Ямало-Ненецком автономном округе. Соглашение об этом подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документом подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Предполагается, что соглашение поспособствует социально-экономическому развитию и созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона.

Также в рамках договоренности «Роснефть» реализует в регионе стратегически значимые добычные проекты. При этом стороны планируют укрепить минерально-сырьевую базу, повысить инвестиционную привлекательность и эффективность разработки запасов углеводородов в регионе.

Кроме того, компания займется развитием промышленного и научного потенциала Ямала, привлечением к реализации своих инвестиционных проектов местных производителей товаров и услуг и обеспечением доступа малых и средних предприятий округа к участию в закупочных процедурах «Роснефти».

«Роснефть» также будет способствовать развитию проектов в области образования, в научно-технической и инновационной деятельности в ЯНАО. В настоящее время в ряде школ региона работают «Роснефть-классы» — первая ступень корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие» по подготовке квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли.