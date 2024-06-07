Банк России отчитался о росте международных резервов в мае

Международные резервы России на 1 июня 2024 года достигли $599,04 млрд, увеличившись за май на 0,19% или $1,129 млрд. Такие данные привел Банк России в официальном сообщении .

Для сравнения, годом ранее, на 1 июня 2023 года, этот показатель составлял $584,175 млрд.

Регулятор уточняет, что рост резервов в мае был обеспечен увеличением валютных резервов на 0,27% до $423,163 млрд. При этом стоимость монетарного золота в их структуре незначительно снизилась — на 0,01% до $175,877 млрд.

Международные резервы, включающие средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото, являются высоколиквидными активами в распоряжении ЦБ и правительства. Однако после начала спецоперации на Украине Запад ввел санкции, заморозив часть российских резервов и запретив все операции с ними.

До этого Совфед одобрил закон о допуске криптовалют для международных расчетов в торговле.

Ранее ценам на золото предрекли значительный рост к концу 2024 года.