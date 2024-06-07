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Путин сообщил о планах сформировать в РФ цифровые платформы

Путин: к 2030 году в ключевых отраслях экономики РФ появятся цифровые платформы

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Depositphotos

РФ предстоит в течение следующих шести лет сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Об этом во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, в современных условиях производительность труда напрямую зависит от темпов цифровизации. В том числе речь идет о внедрении в работу технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что соответствующие вопросы будут решаться в процессе реализации нового национального проекта «Экономика данных».

Также российский лидер обратил внимание на необходимость к 2030 году перевести не менее 80% организаций в ключевых отраслях экономики страны на отечественное программное обеспечение (ПО). Как сказал Путин, для развития IT-отрасли в государстве будет принят ряд мер.

Президент РФ начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ, которая проходит 7 июня, в 15:00 мск. Тогда же «Газета.Ru» запустила трансляцию мероприятия.

Ранее в Минцифры РФ предложили распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных (ЦОД).

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