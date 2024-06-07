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Путин пообещал создать комфортные и доступные условия для путешествий по РФ

Путин: в РФ создадут комфортные и доступные условия для внутреннего туризма

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российское руководство намерено создать комфортные и доступные условия для путешествий внутри страны. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе мероприятия он отметил, что развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных целей долгосрочной стратегии РФ. В связи с этим власти планируют создать в стране доступные и комфортные условия для отдыха, в том числе построить различные туристические объекты. Речь идет о гостиницах, парках развлечений, горнолыжных курортах и местах для кемпинга.

При этом, по словам главы государства, за следующий шесть лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ должна достигнуть 5%.

«Количество поездок по стране с размещением в гостиницах [к 2030 году] вырастет до 140 млн человек», — добавил Путин.

Выступление российского лидера на пленарной сессии ПМЭФ, которая проходит 7 июня, началось в 15:00 мск. Тогда же «Газета.Ru» запустила прямую трансляцию заседания.

Ранее на ПМЭФ призвали развивать винный туризм на территории РФ.

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